В Заречном объявили карантин по бешенству

Об этом сообщается на сайте газеты «Заречье сегодня». Двое местных жителей заметили труп лисы, который лежал на дороге за городом, и привезли его в гараж. Они намеревались продать шкуру животного.

Но мужчины задумались, отчего погибла лиса, поэтому обратились в станцию по борьбе с болезнями животных



«Медицинское освидетельствование показало, что лиса болела бешенством», — сказано в сообщении.

В настоящее время территорию закрытого города признали карантинной зоной. Если зареченцы заметят мертвое животное, их просят рассказать об этом по телефонам 60−25−54 или 65−45−05.