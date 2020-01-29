В Пензе проводят проверку по факту смерти пациента в больнице

В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы состоялся прием граждан, на который пришли двое местных жителей.

В частности, пензенец попросил провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи его отцу, который скончался в одном из лечебных учреждений города.

«По указанию заместителя руководителя управления, по данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Пензы незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства смерти мужчины», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Также на прием пришла женщина с вопросами по поводу расследования уголовного дела по факту смерти ее сына.