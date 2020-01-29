Кремль пополнил фото- и видеохронику деятельности Владимира Путина новыми материалами

На сайте проекта «Путин. 20 лет» (0+), который можно найти на сайте 20.kremlin.ru , появились материалы о деятельности российского лидера с 2010 по 2014 годы. Хроника дополнена видео и фото, а также небольшими пояснениями к ним.

Также каждый год сопровождается описаниями главных событий, которыми он запомнился.

Проект появился в конце прошлого года в связи с юбилеем событий 31 декабря 1999 года, когда Владимир Путин стал исполняющим главы государства.

Первые материалы касались периода 2000−2004 годов, затем их дополнили фотофактами 2005−2009 годов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на портале размещены наиболее яркие и интересные фотографии и видео прошлых лет. Это материалы, которые уже размещались, но забылись, а также те, что публикуются впервые.