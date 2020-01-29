Школьники из Спутника признаны одними из самых умных в регионе

Команда старшеклассников школы имени М. Ю. Лермонтова из Города Спутника стала призером I регионального этапа игры «Что? Где? Когда?», который состоялся в Институте регионального развития Пензенской области в среду, 22 января.

В игре участвовали 36 команд, победивших в муниципальных этапах отбора. Игра состояла из 30 вопросов, и всего по одной минуте давалось для ответа на каждый из них.

Как сообщают в региональном министерстве образования, лучшие команды теперь приглашены на февральскую образовательную смену по подготовке к олимпиаде школьников Приволжского федерального округа, где их тренером станет двукратный обладатель «Хрустальной совы», чемпион Санкт-Петербурга по игре «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский.

В завершение смены состоится II региональный этап игры, победитель которой представит Пензенскую область в финале Интеллектуальной олимпиады ПФО. Он состоится 2−3 марта 2020 года в Йошкар-Оле.

Строительный холдинг «Термодом» выражает поддержку ученикам школы Города Спутника и желает им удачи в предстоящих творческих испытаниях.