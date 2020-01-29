Пензенское изобретение поможет школьникам определиться с профессией

Благодаря новым технологиям уже в школе можно попробовать свои силы в технической профессии. Например, в программировании, моделировании самолетов, кораблей и квадрокоптеров, и даже в ювелирном деле. Для этого в Пензе разработали специальную гравировально-фрезерную машину с числовым программным управлением (ЧПУ), адаптированную под использование детьми и подростками.

Машина предназначена для 2D/3D обработки цветных металлов, дерева, МДФ, фанеры, пластиков, воска. Ее предназначение было исключительно утилитарным и о масштабном внедрении, тем более в образовательную систему, никто не задумывался.

«Станок мы разработали в рамках программы импортозамещения с целью расширения номенклатуры гражданской продукции, а также применяем машину МГФН-01 для собственных нужд. У нас — большое производственное объединение, и когда приходят работать новые сотрудники, они обучаются на малогабаритной модели», — пояснила начальник группы ОГПиВЭС АО «ПО «Электроприбор» Марина Жукова.

Но оказалось, что только этой функцией потенциал машины не исчерпывается. В 2019 году разработку презентовали в рамках форума

«Цифровая образовательная среда» на ВДНХ, и пензенской новинкой заинтересовалось руководство Министерства просвещения РФ.

«Нам рассказали, что создается новый тип урока технологии, где учащиеся будут осваивать навыки программирования и приобщаться к рабочим профессиям. И как раз наша разработка для решения этой задачи очень подходит. Изучив основные навыки программирования, дети смогут создавать разнообразные модели роботов, квадрокоптеров, изделия из дерева и других материалов. Также можно будет создавать ювелирные украшения и бижутерию. Мы поняли, что наше изобретение перспективно и начали работать в этом направлении», — рассказала Марина Жукова.

Пензенская область прекрасно подходит под апробацию подобных разработок, ведь в регионе — шесть инженерных школ, 13 ЦМИТов, «Кванториум», где это оборудование очень бы пригодилось воспитанникам.

Вторую, уже адаптированную под школы, версию станка презентовали на региональной выставке «Инноваториум». И снова успешно. Разработку высоко оценил губернатор Иван Белозерцев и поручил проработать вопрос о закупке пензенской машины в образовательные учреждения. Кроме того, представители образования дали разработчикам рекомендации по усовершенствованию машины.

«Мы учли все замечания, сейчас доработанная модель уже проходит испытания. Планируем выходить с ней в учебные заведения уже с марта. Отличительной особенностью нашей машины является простота запуска и управления, не требующего дополнительных инженерных коммуникаций. Машина спроектирована таким образом, что обеспечивает полную безопасность при работе на уроке технологии. Имеется защитный кожух, функция блокировки машины в случае открытия кожуха, световая сигнализация. Также специалисты нашей организации готовы обучить работе на машине преподавателей образовательных учреждений», — подчеркнула Марина Жукова.