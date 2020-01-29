Пензенских ветеранов наградили юбилейными медалями

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что 2020-й объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. 29 января медали в честь 75-летия Победы получили 32 ветерана. Всего в Пензенской области награды вручат 11731 человеку.

Одним из первых медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945» вручили ветерану Николаю Тащаеву. 93-летний пенсионер рассказал, что отправился на фронт совсем мальчишкой.

«Я видел, как бомбили Москву, Подмосковье. Мне тогда было 14 лет. Я провожал маму на работу на железную дорогу, и самолет полетел прямо над нами, начал стрелять и депо вагонное разбомбили прямо на наших глазах. Вот так я начал войну. Потом нас эвакуировали в Пензу. Здесь уже в ноябре 1943 года меня взяли в армию. Я дошел до Польши и там меня назначили командиром отделения разведки. После мы уже попали в Берлин. Там мы как-то пошли на разведку и меня ранили в ногу. Это было 17 февраля 1945 года. В момент, когда мы победили, я лежал в госпитале. Ну, в Пензу приехал на костылях через полгода», — поделился он.

После войны Николай Тащаев работал в колхозе, а после, когда окончил техникум и институт, преподавал основы автомобильной техники.

Участница Великой Отечественной войны Валентина Голодяева, которая тоже получила медаль, рассказала, что была младшим лейтенантом медицинской службы. Она работала в госпитале № 2773 на втором Украинском фронте с 1944 по 1945 год.

«На начало войны я ходила во второй класс, моя мама работала прачкой в госпитале. Потом ее отправили на фронт, через некоторое время и я туда попала», — добавила она.

Еще один военный медицинский работник Любовь Доронина поделилась, что воевала на третьем Белорусском фронте.

«С самого первого до последнего дня я была в 156 стрелковой дивизии пензенской. Многие девушки погибли. Это было тяжелое время, 1943-й был самым переломным годом. Когда мы приехали с фронта, нас готовили на Японию, но все обошлось, и нас не отправили. В 1950-м году нас отправили на Восток, там я служила в танковой дивизии. Мы вернулись на родину только спустя 10 лет», — рассказала ветеран.

Иван Белозерцев подчеркнул, что благодаря таким встречам мы имеем возможность поклониться ветеранам за подвиги, которые они совершили.

«Многие не вернулись с полей битвы и ценой жизни защитили честь и независимость нашей родины. Вы внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Вы все делали, чтобы после войны страну поднять на ноги, восстановить сельское хозяйство, занимались решением социальных проблем. Вы работали на разных должностях в разных сферах деятельности. Наша история, наша Победа была завоевана кровью людей, жизнью. Сегодня очень важно, чтобы молодежь помнила о великом подвиге», — сказал он.

Глава региона добавил, что в Пензенской области тщательного готовятся к этой знаменательной дате. Уже организовано несколько патриотических акций, спланированы мероприятия и тематические уроки в школах.

«Я поздравляю вас! Давайте вместе отпразднуем эту знаменательную дату. Я хочу, чтобы вы подольше пожили. Низкий вам поклон и огромного здоровья!» — подытожил Иван Белозерцев.

Полный список награжденных ветеранов можно посмотреть здесь.