Путин поручил сделать все для предупреждения появления коронавируса в стране

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал президент.

По его словам, основная сложность заключается в том, что распространение этого вируса — новое явление, и сейчас стоит вопрос, насколько страна готова к этому вызову. Владимир Путин напомнил, что в Китае зафиксировано много случаев летальных исходов, однако правительство уже выработало ряд профилактических мер по распространению коронавируса в России.

Напомним, первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай. Число заболевших в КНР составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.