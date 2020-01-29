Белозерцев предложил застройщикам заняться капремонтом домов

В начале совещания Иван Белозерцев напомнил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов была утверждена пять лет назад. Срок ее реализации — до 2042 года, включено 5728 жилых объектов. Источником финансирования ремонта являются ежемесячные взносы собственников.

«В каждом многоквартирном доме можно сделать капремонт кровли, фасада, фундамента, замену инженерных внутридомовых сетей, электро- и водоснабжения, водоотведения и т. д. Это важные виды работ. Вместе с тем, есть определенные трудности с организацией ремонтно-строительных работ. Каждый год приходится бороться с подрядчиками, которые заявляются на торгах, но недобросовестно относятся к обязанностями, не справляются с задачей. Люди жалуются. Меня это не устраивает как руководителя», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона обратил внимание на недостаточное количество подрядных организаций.

Руководитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева сообщила, что в прошлом году объем работ по капремонту домов увеличился в полтора раза, в текущем план — еще больше. Так, крыши нужно отремонтировать в 280 домах, инженерные системы — на 211 объектах.

По словам Ивана Белозерцева, объем финансирования на 2020 год по капремонту составляет 1 млрд 100 млн рублей.

«Можно рассмотреть участие строительных компаний в закупках. Какой плюс для них? В стабильности заказов. Можно составить многолетний план на годы вперед. Между строительством объектов таким образом можно заработать», — отметил он.

Губернатор обратился к строительным организациям с просьбой включиться в работу.

«Пусть это и не очень большая прибыль, но она есть. Минстрой отстранился от этой работы, Моисеева [руководитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева] тоже должным образом не справляется с подбором подрядных организаций. Семенов [Дмитрий Семенов], вы как зампред правительства, не оставайтесь тоже в стороне, а несите ответственность», — заявил глава региона.

Иван Белозерцев поручил председателю правительства Николаю Симонову, зампреду правительства Дмитрию Семенову, министру строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву, руководителю регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталье Моисеевой посмотреть объем работ по районам и областному центру и каждой строительной организации, в зависимости от их возможностей, — предложить лоты.

«Кто не понимает — разрешение на строительство и эксплуатацию будет только с моего разрешения. Лично буду смотреть», — сказал губернатор.