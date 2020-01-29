Диетологи рассказали, какие продукты помогут нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи рассказали, какие продукты помогут похудеть и нарастить мышцы. Однако сначала стоит заняться тренировками, а уже потом перейти к диете. Именно благодаря такой последовательности удастся добиться хорошей физической формы, сообщает телеканал «360».

«Цель можно достичь в два этапа: начать пытаться набрать мышечную массу в течение нескольких недель, а затем приступить к сжиганию жира», — рассказал врач-диетолог Гильермо Гомес Вера изданию La Vanguardia.

Чтобы нарастить мышцы медики советуют сочетать упражнения со специальным питанием. Стоит добавить в рацион богатые белком продукты. Например, нужно есть яйца. В них содержится аминокислота под названием лейцин, которая помогает расти мышцам. Также можно есть курицу, так как в ней содержится от двух до трех граммов аминокислоты на каждые 50 граммов мяса. Специалисты уверены, что курица является подходящей альтернативой красному мясу. В случае с вегетарианцами можно добавить в рацион тофу.

Перед самими тренировками диетологи советуют есть бананы, а посте завершения упражнений можно выпить не сладкий натуральный йогурт. Кроме того, разрешается есть бобовые, тунец и авокадо.