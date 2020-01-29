Семерых пензенцев наказали за работу в ЧОПе без лицензии (видео)

Сотрудники регионального управления Росгвардии проверили, надежна ли охрана пензенских социально-значимых объектов. Помимо исправности систем видеонаблюдения и оповещения их интересовало наличие соответствующих документов у людей, которые следят за порядком и безопасностью в учреждениях. Проверка показала, что не везде к подбору охранников подходят с должной ответственностью.

У начальника нет нужных документов на сотрудника. С похожей ситуацией инспекторы подразделения лицензионно-разрешительной работы сталкиваются во время каждой проверки постов охраны социальных объектов. Чтобы избежать административного штрафа, сотрудники ЧОПов придумывают различные уловки, но ни одна из них не помогает.

Личная карточка и удостоверение — это подтверждение того, что охранник прошел соответствующую подготовку и знает, как действовать в непредвиденных ситуациях. В Пензенской области частными организациями охраняются более 5000 социальных объектов. Это школы, детские сады, больницы, учреждения спорта и культуры. За неделю росгвардейцы проверили 16 объектов и к ответственности привлекли семь сотрудников охранных организаций, причем два нарушения были обнаружены в образовательных учреждениях.

«В таких случаях охранную деятельность осуществляют не только сотрудники без личных карточек, но и те, кто не проходили специального обучения, не ознакомились с должностными инструкциями, не знают порядка и правил действия на объекте и не имеют статуса частного охранника», — рассказала заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Наталья Лянник.

Ответить за нарушение придется и начальникам. Должностные и юридические лица будут привлечены к ответственности позже, когда в законную силу вступят постановления на работников, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.