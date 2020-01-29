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Губернатор дал «Экспрессу» эксклюзивное интервью (видео)

29 января в 20:31 72 просмотра

Медицинская помощь в Пензенской области должна стать еще доступнее и качественнее. В 2020 году региональный сосудистый центр на базе больницы имени Бурденко оснастили самым современным оборудованием, завершается реконструкция областной детской больницы имени Филатова и ремонт офтальмологического медучреждения.

Впереди — строительство хирургического онкологического центра. Однако проблем еще немало. Одна из них — нехватка специалистов. Пока медучреждения области укомплектованы персоналом на 80%.

«В 2019 году работать в медучреждения пришли 235 врачей. Чтобы они продолжали трудиться, мы выделили 50 миллионов рублей на приобретение для них квартир, которые после пяти-семи лет работы передадут им в собственность», — рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Полную версию эксклюзивного интервью главы региона телеканалу «Экспресс» смотрите 4 февраля в 18:35 (16+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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