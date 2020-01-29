Пензенские бизнесмены возмущены суммами в счетах за услуги «Горводоканала» (видео)

Пензенские бизнесмены поставили под сомнение точность сумм в платежках «Горводоканала». Владельцам предприятий общепита начисляются деньги за канализацию и вредные для системы водоотведения стоки, причем суммы постоянно растут. С чем это связано, предприниматели попытались выяснить на встрече с ресурсоснабжающей организацией, инициированной Общероссийским народным фронтом.

Пензенские бизнесмены, открывшие заведения общепита и кулинарные цеха, возмущены действиями «Горводоканала». Они озвучили свои претензии на круглом столе, организованном общественниками. Коммунальщики выставляют счета за воду, канализацию и вредное воздействие на сети, но в последнее время суммы заметно выросли. Попытки через суд опротестовать цифры в платежках закончились ничем, так как проводить экспертизу стоков в Пензе аккредитована лишь одна лаборатория — «Горводоканала», а данные независимых экспертов местные суды во внимание не берут.

«Это забор на жиры. Даже если в моей пробе будет ноль, а коммунальщики напишут 300, я буду платить», — сказал предприниматель Андрей Рузанов.

«Жиры — это органика, они не разлагаются на очистных сооружениям, к тому же, нам запрещен их сброс в водоемы», — ответил главный управляющий директор ООО «Водоканал» Юрий Ильин.

По его словам, изношенность городских очистных сооружений заставляет усилить контроль за тем, что сливают из объектов общепита. Отсюда и рост сумм в платежках. Предприниматели могут сэкономить, модернизировав системы очистки на своих объектах, отметил руководитель «Горводоканала». Представители бизнеса предложили свой вариант.

«Давайте заключим договора с фиксированной суммой оплаты и мониторингом. Пусть делают замеры, но в надзорном порядке», — предложил бизнесмен Василий Городничий.

«Мы готовы работать с каждым предпринимателем и организацией в индивидуальном порядке. Не хотим этой платой удушить бизнес», — ответил Юрий Ильин.

Разрешить проблему могло бы строительство новых очистных сооружений, но пока готовится лишь проектная документация. В ходе обсуждения бизнес и общественники решили объединить усилия в работе по созданию альтернативы лаборатории «Горводоканала», но для этого необходимо внести изменения в законодательство, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.