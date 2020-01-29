Людмила Коломыцева предложила метод борьбы с незаконной рекламой в Пензе (видео)

В мэрии Пензы обсудили борьбу с незаконным распространением рекламных объявлений и парковкой в запрещенных местах. Представители городской власти и депутаты в ходе круглого стола подвели итоги проведения рейдов сотрудниками районных администрации, а также говорили о нововведениях, которые требуются для решения проблем городского благоустройства.

Продажа и аренда квартир, помощь в разрешении земельных споров или в борьбе с алкоголизмом — объявления о платных услугах встречаются в Пензе буквально на каждом шагу. Рекламными листовками обклеены столбы, остановочные павильоны, фасады зданий. Город это явно не украшает, но привлечь к ответственности за размещение рекламных объявлений в неположенном месте — дело непростое. Агентства перекладывают вину на расклейщиков, а установить личности последних, как правило, не удается. Депутат Гордумы Людмила Коломыцева считает, что нужно менять ситуацию.

«Судебная практика показывает, что другие города наказывают заказчиков и вполне успешно, суды встают на сторону обвинения. Если висит объявление и там сказано, что организация продает и покупает квартиры, там есть адрес и телефон компании, то какая разница, кто его наклеил?» — отметила она.

Пока что самый эффективный способ уменьшить количество рекламных объявлений — просто их срывать. И делать это приходится сотрудникам районных администраций, которые обязаны регулярно проводить рейды по выявлению и устранению незаконной рекламы. По мнению Людмилы Коломыцевой, для этой работы во всех районных администрациях Пензы необходимо создать коммунальные инспекции и наделить их полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях.

«Не начальники отделов и замы, а именно инспекция должна заниматься всеми вопросами, причем не только теми, которые касаются объявлений. Кроме того, предлагаю внедрить видеонаблюдение и систему передачи полученных данных в административные комиссии», — сказала Людмила Коломыцева.

Сколько средств необходимо на эту работу, еще предстоит выяснить. Участники круглого стола сошлись в одном, что к решению этой многолетней проблемы необходим новый подход.

«Вопросов много, но если мы не пойдем по этому пути, то никогда с этим не разберемся. За это отвечает администрация», — сказал глава Пензы Владимир Мутовкин.

Еще одна проблема для городского благоустройства — парковка в неположенных местах. С лета 2019 года в Пензенской области запрещено размещать автомобили на газонах, а также детских и спортивных площадках. Новые правила установлены региональным Кодексом об административных нарушениях. Правда и в этом случае наказать нарушителей нелегко. На это требуется слишком много времени.

«Направляем запрос в ГИБДД с просьбой предоставить информацию в соответствии с законодательством о собственнике. Там смотрят, все ли документы присланы, затем, когда приходят необходимые данные, мы обязаны уведомить о нарушении гражданина, причем заказным письмом», — рассказал глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов.

Депутаты предложили создать специальный интернет-сервис, куда любой желающий сможет сообщить о парковке в запрещенных зонах. Таким образом выявлять нарушителей получится быстрее, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.