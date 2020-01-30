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Доплаты пензенским классным руководителям будут начисляться с 1 сентября (видео)

30 января в 00:32 124 просмотра

В 2020 году более 800 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство. На эти цели планируют потратить свыше 76 миллиардов рублей. В Пензенской области на новую выплату будут претендовать более 5500 преподавателей.

Напомним, что во время ежегодного послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5000 рублей за счет федерального бюджета.

Как отметил глава регионального министерства образования Александр Воронков, сейчас за классное руководство преподаватели получают доплату от 3500 до 4500 рублей — в зависимости от количества учеников.

«Президент сказал, что при сохранении существующих доплат каждый классный руководитель будет получать еще не менее 5000 рублей. Это хорошее подспорье, чтобы воспитательный блок сделать самостоятельным, каждому классному руководителю определить функциональные, должностные обязанности и, конечно, требовать за выполнение работы», — рассказал он.

Для реализации поручения президента в Пензенской области будет необходимо 27,5 миллионов рублей ежемесячно. Доплата будет установлена с 1 сентября.

Подробнее о новой мере поддержке, а также о доплатах классным руководителям, увеличение количества бюджетных мест в вузах, высокоскоростном интернете подробнее Александр Воронков расскажет в эфире программы «Темы дня» (16+), сразу после выпуска новостей в 18:25, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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