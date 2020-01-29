В 2020-м бережливое производство внедрят на 35 пензенских предприятиях (видео)

Уже более 20 предприятий Пензенского региона стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом Владимиром Путиным. Некоторые компании уже могут похвастаться первыми результатами применения инструментов бережливого производства. Итоги проделанной работы и планы на 2020 год обсудили на заседании комитета по производительности труда.

«Фабрика процессов» — это место, где начинается обучение специалистов компаний, которые хотят улучшить свои показатели. Это площадка, где сотрудники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства. Изготавливая изделие, участники учатся видеть потери и решать конкретные проблемы. Этот полностью интерактивный обучающий формат создан для предприятий, вошедших в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

«Рабочая группа проходит обучение в течение восьми часов, за тем за три смены сотрудники знакомятся с инструментами бережливого производства: 5С-системой, инфоцентром, картированием, стандартизированной работой и так далее», — рассказал руководитель регионального центра компетенций Сергей Токарев.

Организация переобучения и повышение квалификации работников предприятий — важнейшие направления в рамках нацпроекта, а его реализация в Пензенской области проходит опережающими темпами. Об этом говорили на заседании специального проектного комитета.

«Мы должны были по взятым на себя обязательствам в 2019 году вовлечь в реализацию проекта не менее 15 предприятий, а вовлекли 21. При этом затратили на все на семь миллионов рублей меньше, чем выделялось из федерального бюджета, то есть сэкономили», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Как отмечают специалисты, чем больше предприятий вовлечены в проект, тем больше для них открывается возможностей. Помимо того, что участники нацпроекта получают право доступа к бесплатным ресурсам для повышения квалификации своих сотрудников, для них предусмотрено также льготное кредитование по ставке всего 1%.

«Региональным фондам поддержки промышленности доступны кредиты до 30 миллионов рублей, федеральным — до 750, то есть участникам проекта доступны большие возможности», — рассказал министр промышленности, транспорт и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

139 сотрудников предприятий уже прошли тренинги. В 2020 году планируется обучить более 300 человек. Получить господдержку в рамках нацпроекта для повышения уровня производительности до конца 2020-го должны 35 предприятий региона, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.