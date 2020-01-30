Губернатор вручил пензенским ветеранам юбилейные медали (видео)

В Губернаторском доме наградили ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта и жителей блокадного Ленинграда. За подвиг, который каждый из них совершил в тяжелые для страны годы, пензенцам вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В преддверии праздника такие же медали получат более 11 тысяч жителей области.

Через пять лет Николай Иванович Тащаев будет праздновать вековой юбилей. Его грудь увешана медалями, и историю каждой он помнит, будто это было вчера, но самые живые воспоминания у инвалида Великой Отечественной войны — о начале боевых действий.

«Мы дежурили с матерью. Мне было 14 лет, она была обходчиком на железной дороге. Я ее провожал, так как мама боялась одна идти. Однажды шли в депо, а над нами самолет пролетел и начал стрелять, мы в кювете спрятались», — рассказал он.

От того депо ничего не осталось, а случившееся запомнилось Николаю Ивановичу на всю жизнь. Так же, как и Валентине Леонидовне Голодяевой. Незадолго до войны ее семья переехала из Петрозаводска в Пачелмский район, однако в Пензенской области нечего было есть и не на что покупать еду. Устроиться на работу маме Валентины Леонидовны помог счастливый случай.

«Она шла, ее увидел папин друг и предложил устроиться в госпиталь. Сказал, что, так как у нее есть документы об эвакуации, ей все будут давать и хлеб, и сахар. Ее сразу туда взяли прачкой», — рассказала она.

В Год памяти и славы по всей России подвиги ветеранов войны, инвалидов, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда стараются отметить на разных уровнях. Пензенцев в торжественной обстановке поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Мы помним, что наши земляки внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, что свыше 300 тысяч жителей Пензенской области ушли на фронт, более 200 тысяч не вернулись с полей сражений, погибли, отдали за это свою жизнь», — сказал глава региона.

В списках награжденных — 32 человека. Каждому из них вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Однако на этом чествование ветеранов не закончится. В регионе в преддверии 9 Мая наградят около 11 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.