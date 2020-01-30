Органист из Нидерландов собрал в пензенской филармонии аншлаг (видео)

В пензенской областной филармонии выступил с концертом органист из Нидерландов Хенк Верхуф. Послушать классическую и романтическую музыку в его исполнении собрался полный зал. Некоторые из зрителей впервые услышали звуки органа.

По традиции, в качестве приветствия — поклон в сторону зрителей и несколько секунд тишины, чтобы сосредоточиться. Первым номером — «Прелюдия ре минор» Дитриха Букстехуде, одного из наиболее известных композиторов эпохи барокко.

«Мне нравятся все композиторы, я обожаю творчество каждого из них. Могу отдельно выделить Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, то есть датских музыкантов, а также Сезара Франка, который писал свои композиции в XIX веке», — рассказал Хенк Верхуф.

Насладиться концертом собрался практически полный зал. И если большинство уже знает, что такое органная музыка, то для кое-кого это стало исполнением давней мечты.

«Два года назад переехала из Мурманска. Так сложилась моя судьба. Всю жизнь мечтала услышать орган и только здесь представилась такая возможность, я очень счастлива», — рассказала жительница Пензы Юлия Шадчинева.

Программа концерта состояла из двух отделений. В первом было больше классических произведений эпохи Нового времени, во втором — романтической музыки начала XX века.

Сам музыкант Хенк Верхуф уже семь лет служит в одной из старейших церквей Амстердама. Там находится главный орган, построенный еще в XVII веке. Он считается самым большим в Нидерландах. И хотя пензенский инструмент младше на несколько столетий, о нем гость из Голландии успел отозваться вполне лестно, как и о пензенских слушателях, которым в конце своего выступления, под бурные аплодисменты, он снова поклонился, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.