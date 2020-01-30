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На территории пензенского детсада № 19 построили зимний городок

30 января в 01:24 148 просмотров

Этой зимой пензенцы все-таки дождались снега, а значит, пришло время для уличных забав — игр в снежки и лепки снеговиков. К этому готовы в детском саду № 19 — на территории учреждения выросла ледяная крепость. Строительством занимались и дети, и взрослые.

Аниматору такая морозная погода была по душе, да и малышне понравилось. За несколько дней снега выпало столько, что в детском саду № 19 «Катюша» решили построить зимний городок.

«Снега хватило всем. К действу подключились воспитатели и родители, они слепили необыкновенно красивые постройки в виде героев сказок и мультфильмов», — рассказала заместитель заведующего детским садом № 19 Пензы Галина Ежова.

Чтобы ребятам было еще интереснее, взрослые проявили фантазию — слепленные фигуры, горки и лабиринты раскрасили в разные цвета.

Пока мальчишки радовались первым победам в ледяных настольных играх, девочки украшали снежных персонажей разноцветными ледышками, которые легко можно спутать со сладкими леденцами.

Прогулка в детском саду длится около полутора часов. Теперь на площадках детям есть чем заняться, вместо привычных игр воспитанников знакомят с настоящими зимними забавами. Погода этому благоволит — в ближайшие дни в Пензе прогнозируют легкий морозец и снег, сообщает телеканал «Экспресс».


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