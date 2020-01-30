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Губернатор и инвесторы из ФРГ обсудили будущее завода в Белинском (видео)

30 января в 02:38 80 просмотров

В посольстве ФРГ в Москве обсудили потенциал Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев рассказал, что наш регион открыт для сотрудничества и имеет большой потенциал. Взаимодействие возможно в машиностроении, приборостроении, легкой, пищевой, перерабатывающей промышленности и в сфере информационных технологий.

В промышленный комплекс региона входит более 250 крупных и средних предприятий, на которых заняты свыше 90 тысяч человек. Лидирующие позиции по темпам роста занимает сельское хозяйство. Абсолютное первенство у региона в стране по производству мяса индейки.

«Эта компания входит в тройку самых мощных в Европе в этой сфере. Расширяется география и объем поставок. В том числе — в Арабские Эмираты были поставки в 2019 году, в западные страны начали», — рассказал Иван Белозерцев.

Стороны обсудили проект по реконструкции белинского сыродельного завода. Его реализует немецкая компания. В завершении встречи с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ и председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области инвесторам готовы обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса и оказать помощь в создании необходимой инфраструктуры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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