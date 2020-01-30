Двум пензенцам грозит срок за ложное сообщение о теракте в филармонии (видео)

В Пензе задержали двоих мужчин, которые позвонили в полицию и сообщили о том, что областная филармония заминирована. Артистов и гостей эвакуировали из здания, территорию осмотрели специалисты, но опасного предмета так и не нашли. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина рассказал, что вместе с друзьями просто хотел пошутить, однако их чувство юмора никто не оценил, особенно правоохранители. Звонок о том, что в здании областной филармонии находится предмет, представляющий опасность, поступил в городское управление МВД. Сотрудники и все экстренные службы незамедлительно выехали на место.

«На момент звонка в здании учреждения находились около 100 человек. Все они были эвакуированы в течение нескольких минут. Специалисты кинологической службы полиции со служебными собаками обследовали здание филармонии и прилегающую территорию. В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

К оперативно-разыскным мероприятиям подключились сотрудники ФСБ и полицейские, которые установили личности злоумышленников. Ими оказались 25-летний пензенец и 30-летний житель Городищенского района. Предварительно установлено, что подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения, заведомо ложные и недостоверные сведения о готовящемся преступлении они сообщили, использовав телефон другого знакомого. О том, к каким последствиям может привести такая шутка, они не подумали.

«Позвонили, сказали, что филармония заминирована. Просим прощения у жителей Пензы. Это был необдуманный поступок», — сказал подозреваемый.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Напомним, за такое преступление ответственность наступает с 14 лет. Наказанием может стать штраф до миллиона рублей или реальное лишение свободы. Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.