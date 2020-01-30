Новости о коронавирусе повысили продажи медицинских масок на 31%

За неделю средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О такой тенденции свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщают «Известия».

За неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей. Это на 30% выше прошлогоднего показателя за тот же период. При этом объем продаж увеличился на 31%, зафиксировали аналитики. Самыми популярными у покупателей были трехслойные маски с фиксатором на резинке в упаковке по 50 шт.

По словам экспертов, спрос растет из-за новостей о коронавирусе. Также подорожание связано с тем, что потребители теперь предпочитают большие упаковки. Возвращения цен к прежнему уровню можно ожидать примерно через полтора месяца, считают они.