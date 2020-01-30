Губернатор пообщается онлайн с пользователями «ВКонтакте»

Глава региона ответит на вопросы подписчиков 5 февраля. Трансляция начнется в 9:00 на официальной странице правительства Пензенской области.

Вопросы главе региона можно задать уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в «прямом эфире», сообщили в пресс-центре облправительства.

«Мы уже провели одну прямую линию в социальной сети, эффективность превзошла ожидания. Общение позволило выявить «узкие» проблемы в муниципальных образованиях, которые требовали моего вмешательства. Мы продолжим расширять такие коммуникации», — отметил Иван Белозерцев.