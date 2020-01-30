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Губернатор пообщается онлайн с пользователями «ВКонтакте»

30 января в 09:27 164 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет «прямую линию» (0+) в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона ответит на вопросы подписчиков 5 февраля. Трансляция начнется в 9:00 на официальной странице правительства Пензенской области.

Вопросы главе региона можно задать уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в «прямом эфире», сообщили в пресс-центре облправительства.

«Мы уже провели одну прямую линию в социальной сети, эффективность превзошла ожидания. Общение позволило выявить «узкие» проблемы в муниципальных образованиях, которые требовали моего вмешательства. Мы продолжим расширять такие коммуникации», — отметил Иван Белозерцев.


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