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МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО

30 января в 09:40 122 просмотра

Министерство внутренних дел РФ предложило привлечь к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО частных детективов. По данным «Известий», Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать.

Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО. Кроме того, данных специалистов в стране мало — менее 1000 человек. Сейчас привлекать детективов к расследованию невозможно — им необходимо письменное согласие страхователя на проведение расследования.

«Поэтому в настоящее время РСА совместно с ЦБ активно разрабатывают законопроект о страховой детективной деятельности. Также создаются подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний», — рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.


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