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В Пензе планы по благоустройству территорий отразят на карте

30 января в 10:11 54 просмотра

Мэр Пензы Андрей Лузгин на совещании по реализации наказов избирателей, в котором принял участие спикер пензенского парламента Валерий Лидин, сообщил о том, что все планы по благоустройству города найдут отражение на карте.

«На обращения жителей нужно давать конкретный ответ. К примеру, что «фонари на вашей улице появятся в 2022 году, работы включены в программу, которая имеет долгосрочный план реализации». Единовременно мы не можем, к сожалению, построить в городе все дороги и сети освещения, поставить все остановки. Важно иметь план и строго исполнять его — заходить в каждый микрорайон и поэтапно решать проблемы», — сказал глава администрации.

Мэр сообщил, что все мероприятия планируется отразить на карте — от ремонта дорог до строительства детских садов. На будет доступна всем жителям, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» в рамках проекта «#Пензаменяется» разместило список территорий, которые преобразятся уже в ближайшее время.


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