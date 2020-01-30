В Пензе планы по благоустройству территорий отразят на карте

Мэр Пензы Андрей Лузгин на совещании по реализации наказов избирателей, в котором принял участие спикер пензенского парламента Валерий Лидин, сообщил о том, что все планы по благоустройству города найдут отражение на карте.

«На обращения жителей нужно давать конкретный ответ. К примеру, что «фонари на вашей улице появятся в 2022 году, работы включены в программу, которая имеет долгосрочный план реализации». Единовременно мы не можем, к сожалению, построить в городе все дороги и сети освещения, поставить все остановки. Важно иметь план и строго исполнять его — заходить в каждый микрорайон и поэтапно решать проблемы», — сказал глава администрации.

Мэр сообщил, что все мероприятия планируется отразить на карте — от ремонта дорог до строительства детских садов. На будет доступна всем жителям, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» в рамках проекта «#Пензаменяется» разместило список территорий, которые преобразятся уже в ближайшее время.