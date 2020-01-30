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В Кузнецке мужчина покалечил любимую и убил знакомую

30 января в 10:55 132 просмотра

Житель Кузнецка 10 лет проведет за решеткой за суровую расправу с двумя женщинами, одна из которых скончалась.

По данным областной прокуратуры, 36-летний мужчина днем 1 октября прошлого года гостил с возлюбленной у знакомой. Когда его сожительница вышла на балкон, он поссорился с хозяйкой квартиры из-за того, что та отказалась дать ему денег. Он несколько раз вонзил в нее вилку, затем ударил ножом. Она скончалась от кровопотери.

Когда сожительница увидела случившееся, то стала кричать и ругаться. Кузнечанин ударил ее ножом в туловище и кулаком по голове.

«Женщина выбежала на лестничную площадку и от соседей вызвала скорую медицинскую помощь и полицию», — отмечают в прокуратуре.

Злодея осудили за убийство и причинение вреда здоровью. Приговор не вступил в законную силу.


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