Кабельский: Каждый должен сам решить, идти на игру «Дизеля» с китайцами или нет

30 января в Пензе состоялась пресс-конференция руководства региональных минспорта, минздрава и управления Роспотребнадзора, посвященная вопросам переноса хоккейных матчей с китайскими командами в Пензу в связи с эпидемией коронавируса в КНР.

Министр спорта Григорий Кабельский уточнил, что в чемпионате ВХЛ в этом сезоне участвуют три китайских команды, они уже приезжали в Пензу в начале соревнований — в сентябре.

«Дизель» должен был в феврале поехать в Китай, чемпионат заканчивался играми с китайскими командами. ВХЛ приняла решение отменить игры в КНР и сделать их домашними для россиян. Три матча будут проходить в середине февраля в Пензе. Также в целях минимизации расходов по проезду было принято решение провести у нас три дерби китайских команд между собой — 31 января, 2 и 5 февраля", — сообщил он.

Министр также уточнил, что все китайские команды прибыли на территорию России в период с 21 по 25 января, все ежедневно проходят тщательное медобследование врачами-инфекционистами.



«Уже сыграли в Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Рязани. Никаких проблем с проведением матчей не было. В каждой команде есть врач. На сегодня во всех трех командах (около 60 человек) осталось всего семь спортсменов из Китая, все остальные — наши соотечественники, которые заключили контракты с КНР, или представители других стран. Никаких проблем со здоровьем у них нет, все готовятся к играм. […] Матчи в Пензе с участием «Дизеля» — достаточно интересные, наша команда впервые за долгий период может выйти в плей-офф, есть все шансы. Я думаю, что все матчи пройдут в нормальной обстановке. На сегодня у нас нет никаких оснований отменять или переносить матчи. Просим успокоить население», — отметил Григорий Кабельский.

Замминистра здравоохранения Оксана Чижова подробнее рассказала об обследованиях, которые проходят китайские спортсмены.

«Здоровье каждого спортсмена — под контролем, все команды, помимо того, что у каждой есть врач, еще дополнительно под наблюдением медслужб субъекта находятся в связи с инкубационным периодом. Никаких причин для паники нет. Думаю, сейчас больше внимания заслуживает ситуация с ростом заболеваемости гриппом. Сейчас нежелательно посещать мероприятия с большим скоплением населения. Самое главное — должно быть своевременное обращение за медпомощью, не самостоятельное лечение. Только доктор может определить тип вируса и назначить лекарства», — подчеркнула она.

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов сообщил журналистам о тех мерах, которые в настоящее время в мире принимаются для борьбы с коронавирусом, а также о числе заболевших и погибших. В России пока ни одного случая заражения не зафиксировано.

«От болезни порядка 140 человек погибло, примерно 8000 потенциально больных, порядка 65 тысяч человек — в карантине. В провинции Ухань в рекордно короткие сроки — за пять дней — строят два дополнительных корпуса с койками. Сегодня зарегистрировано 63 случая завоза коронавируса в 15 стран. В России их не зафиксировано, хотя за период мониторинга было 139 всевозможных обращений, но коронавирус не подтвердился ни в одном из них», — пояснил Александр Крымов.

Он также отметил, что в этом году в Пензенской области были предприняты беспрецедентные меры по профилактике гриппа — от него было привито почти 690 тыс. человек, или 57,8% всех жителей региона. Поэтому сегодня заболеваемость по Пензенской области — ниже эпидемиологического порога по всем группам населения.

В настоящее время, по словам замруководителя управления, в вузах Пензы учатся 68 человек из Китая, из них всего шесть в январе выезжали на родину. Из них пока вернулись трое, за здоровьем всех тщательно следят.

Возвращаясь к теме спорта, Григорий Кабельский отметил, что каждый болельщик должен сам принять решение — идти ли ему на предстоящие матчи с КНР на «Дизель-Арену» или смотреть игры в режиме онлайн. Билеты в кассах продаваться будут.

О состоянии здоровья игроков китайского клуба «Ценг Тоу» журналистам рассказал врач команды Антон Шабалин. Он призвал пензенцев не переживать и заверил, что ситуация в команде — под контролем.

«Все у нас хорошо, ежедневно с 9 утра весь персонал находится под наблюдением медслужб, Роспотребнадзора. Спасибо всем службам, которые оказывают содействие в этих мероприятиях. Только один заболевший у нас был в Казани, у него была небольшая температура. Все анализы взяли, по коронавирусу они отрицательные. У нас команде нет игроков из Китая, есть только из России. Администратор, переводчик и генеральный менеджер — единственные представители клуба из КНР. Я 24 часа в сутки нахожусь на связи с командой, готов моментально реагировать на любое недомогание. Инкубационный период длится 14 дней, за этот период пока никаких отклонений нет», — сообщил он.

Исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов, отвечая на вопрос журналистов о том, не нервничают ли игроки команды в связи со сложившейся ситуацией, признался, что дело обстоит совершенно иначе: напротив, пензенцы рады, что смогут провести больше игр дома.

«Все действительно довольны, что матчи пройдут на домашней арене, никакой нервозности у команды нет. Дома и стены помогают, и количество побед в домашних матчах у нас выше, чем на выезде. Это воодушевляет игроков», — отметил Владимир Романов.

Напомним, ранее пресс-секретарь «Дизеля» Филипп Митрофанов рассказал ИА «Пенза-Пресс» о том, что выездные игры с китайскими командами станут для российских игроков домашними.