Пензячки 4 февраля смогут пройти маммографию без направления

В Пензе 4 февраля специалисты маммографического центра областного онкологического диспансера проведут обследование женщин старше 40 лет без направления от врача.

Чтобы попасть на прием, достаточно записаться по телефону 41−25−01 с 08:00 до 13:00 часов.

«Для прохождения маммографии при себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС», — сообщает пресс-служба минздрава.

О важности прохождения обследования, раке груди и его лечении в рубрике «Дежурный врач» ранее рассказывал заведующий хирургическим отделением № 1 областного онкодиспансера Михаил Серкин.

«Мы рекомендуем хотя бы раз в две недели проводить самоосмотр молочной железы. Обращать внимание следует на выделения из сосков, изменение их формы и цвета, втяжение, на узловые образования, наличие лимфоузлов в подмышечной области и отечности. Клиника рака молочной железы многообразна, но эти признаки являются самыми основными.

Вообще, если вас что-то смущает, то лучше лишний раз сходить к доктору. Если возникнет необходимость — мы сделаем все, что от нас зависит», — отмечал он.