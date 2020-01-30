С 1 февраля на 3% проиндексируют пособия

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минтруда РФ, индекс потребительских цен за год составил 103%. Поэтому индексация пособий составит 3%.
Проиндексируют следующие пособия:
— ежемесячную выплату Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;
— ежемесячную выплату ветеранам;
— ежемесячную выплаты и ежегодную компенсацию инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;
— ежемесячную выплату Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
— компенсацию и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;
— ежемесячную компенсацию в возмещение вреда, причинного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
— компенсацию и иные выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
— ежемесячную денежную компенсацию гражданам, получившим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие радиационного воздействия;
— социальное пособие на погребение и стоимости услуг на погребение;
— государственное пособие гражданам, имеющим детей;
— ежемесячную страховую выплату, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты и максимальную сумму для определения размера единовременной страховой выплаты, установленных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».