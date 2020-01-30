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С 1 февраля на 3% проиндексируют пособия

30 января в 12:06 194 просмотра

В России с 1 февраля проиндексируют пособия, которые получают Герои Советского Союза, Герои Труда, выплаты на погребение, страховые средства, которые положены при несчастных случаях, и другие.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минтруда РФ, индекс потребительских цен за год составил 103%. Поэтому индексация пособий составит 3%.

Проиндексируют следующие пособия:

— ежемесячную выплату Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

— ежемесячную выплату ветеранам;

— ежемесячную выплаты и ежегодную компенсацию инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;

— ежемесячную выплату Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

— компенсацию и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;

— ежемесячную компенсацию в возмещение вреда, причинного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— компенсацию и иные выплаты гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

— ежемесячную денежную компенсацию гражданам, получившим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие радиационного воздействия;

— социальное пособие на погребение и стоимости услуг на погребение;

— государственное пособие гражданам, имеющим детей;

— ежемесячную страховую выплату, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты и максимальную сумму для определения размера единовременной страховой выплаты, установленных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».


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