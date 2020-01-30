В Пензенском районе столкнулись 3 машины, есть пострадавшие

В Пензенском районе на дороге «Пенза-Шемышейка» накануне вечером, 29 января, столкнулись три машины, два человека пострадали.

По данным регионального управления ГИБДД, врезались Renault Sandero, «Ока», ZAZ Chance.

В результате аварии в больницу с травмами доставили водителя и пассажирку «Оки». По факту ДТП проводится проверка.

Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 2640 нарушений Правил дорожного движения, пять водителей задержали за управление авто в нетрезвом виде, 2043 нарушения зафиксировано в автоматическом режиме.

Сотрудники ГИБДД напоминают о важности соблюдения на дороге Правил дорожного движения, плавного торможения и соблюдения дистанции.