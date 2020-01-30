В Пензе прошли общественные слушания по обсуждению послания президента

В зале Ученого совета ПГУ собрались члены региональной Общественной палаты, представители исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, совещательных органов, эксперты.

Секретарь Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед в начале мероприятия озвучил основные тезисы послания президента.

«Сейчас повсеместно идет обсуждение послания и законодательных инициатив по изменению Конституции Российской Федерации. Послание 2020 года отличается от предыдущих и содержанием, и поставленными масштабными задачами перед органами власти разного уровня и обществом», — отметил он.

Затем выступили областные министры, которые рассказали о том, как в регионе намерены исполнять послание президента, а также ответили на вопросы участников слушания.

Так, министру образования Александру Воронкову задали вопрос о возможности организации в детсадах региона групп с ночным пребыванием малышей.

«Эта форма советского периода поддержки семьи сегодня тоже обсуждалась с муниципалитетами. Но после мониторинга потребности мы увидели, что даже не набираем одну группу детей. Вопрос — хороший. Мы совместно с общественными организациями еще раз проведем мониторинг, выявим нуждаемость. Думаю, что несложно будет организовать при определенных финансовых вложениях муниципалитета такие группы. Одну-две на крупные города, если есть такая потребность», — сказал он.

Мнения и предложения озвучили не только в ходе слушаний, их можно было передавать и в письменном виде.

«Все предложения направят в органы власти и Общественную палату Пензенской области», — сообщил Владимир Подобед.