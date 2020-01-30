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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

30 января в 13:00 114 просмотров

Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции указаны три препарата.

Взрослым рекомендованы Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b, пишет РИА Новости.

Первое лекарство представляет собой противовирусное средство, которое снижает вирусную нагрузку. Лопинавир и Ритонавир являются средствами для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для борьбы с рассеянным склерозом. Последний запускает синтез белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

Однако эти рекомендации россиянам не стоить воспринимать как руководство для самолечения. При подозрении на грипп и простуду нужно обращаться к врачу, потому что только специалист может назначить грамотное лечение и правильные дозировки лекарств.

Напомним, вспышка коронавируса-2019-nC произошла в Китае. Число заболевших пневмонией достигает 8 тыс. человек, 170 людей скончались. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.


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