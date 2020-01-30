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Воронков рассказал о планах по строительству новых школ в регионе

30 января в 13:30 144 просмотра

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал о строительстве новых школ в регионе.

Вопрос подняла пенсионерка Людмила Щеткина в ходе общественных слушаний по обсуждению положений послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В первых классах — по 36−38 человек. Это недопустимая картина. Что предпринимается для строительства школ?» — спросила она.

Александр Воронков отметил, что за последние годы сокращается количество вторых смен в школах. Было построено шесть новых учебных заведений, в том числе — в Пензе на ул. Новый Кавказ, в микрорайонах Шуист, Арбеково.

«В Эко-квартале на 1100 мест строится школа. Запланировано начало строительства на 2021 год школы на 375 мест в с. Чемодановка, на 225 мест — в п. Мичурино. Нам необходимо строить новые школы, и проект такой есть, он поддержан президентом Владимиром Путиным», — сказал министр образования региона.

Кроме того, есть проект крупнейшей в регионе школы на 2425 мест, она появится в Засечном Пензенского района.

«В своем послании президент обратил внимание, что необходимо выделять дополнительные средства на строительство школ, чтобы условия получения образования были у всех детей одинаковые. В связи с этим у нас есть проекты строительства школ в с. Титово и Большой Вьяс, где учебное заведение расположено в помещении XVII века.

Отмечу: только в этом году у нас на 800 мест и на 1100 мест школы появятся и деньги выделены еще на два объекта», — сообщил Александр Воронков.


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