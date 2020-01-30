Пензенские полицейские задержали в поезде парня с наркотиками

Стражи порядка сопровождали поезд, ехавший из Томска в Анапу. Когда они осматривали пассажиров, то обнаружили у одного из них полимерный пакет с порошком светлого цвета. Это вещество оказалось синтетическим наркотиком.

«Его общая масса составила около семи граммов, что является крупным размером», — сообщили в пресс-службе пензенского ЛО МВД России на транспорте.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый — 20-летний парень. Он пояснил, что купил наркотики через интернет. Теперь ему может грозить до десяти лет лишения свободы.