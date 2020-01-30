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Иван Белозерцев рассказал о герое Пензенской области Федоре Серебрякове

30 января в 14:00 114 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края. Делает он это в рамках спецпроекта.

«Федор Серебряков, Герой Советского Союза, из Лунинского района. Командовал взводом. В бою у с. Баксы (Крым) был ранен, но продолжил бой. Оказался в окружении, организовал круговую оборону, отражал атаки, нанеся врагу большие потери. Награжден посмертно», — написал губернатор 20 января.

Звание Героя Советского Союза Федору Серебрякову присвоили 21 января 1944 года.

Напомним, губернатор о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1222795036858949633

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