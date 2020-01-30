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Губернатор поделился в Сети историей героя Сурского края Петра Мельникова

30 января в 14:26 76 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

«Петр Мельников, Герой Советского Союза. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. Полк Мельникова был одним из передовых. Была отбита крупная контратака врага. Полк вошёл в пригород Берлина. Было уничтожено более 40 танков», — написал глава региона 30 января.

Напомним, губернатор о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.


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