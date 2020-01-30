Губернатор поделился в Сети историей героя Сурского края Петра Мельникова

«Петр Мельников, Герой Советского Союза. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. Полк Мельникова был одним из передовых. Была отбита крупная контратака врага. Полк вошёл в пригород Берлина. Было уничтожено более 40 танков», — написал глава региона 30 января.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Пётр Мельников, Герой Советского Союза. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. Полк Мельникова был одним из передовых. Была отбита крупная контратака врага. Полк вошёл в пригород Берлина. Было уничтожено более 40 танков #75летПобеды pic.twitter.com/bfbkuOqSj7— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) January 30, 2020
Напомним, губернатор о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.