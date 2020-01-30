Губернатор поделился в Сети историей героя Сурского края Петра Мельникова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

«Петр Мельников, Герой Советского Союза. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. Полк Мельникова был одним из передовых. Была отбита крупная контратака врага. Полк вошёл в пригород Берлина. Было уничтожено более 40 танков», — написал глава региона 30 января.

#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Пётр Мельников, Герой Советского Союза. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. Полк Мельникова был одним из передовых. Была отбита крупная контратака врага. Полк вошёл в пригород Берлина. Было уничтожено более 40 танков #75летПобеды pic.twitter.com/bfbkuOqSj7 — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) January 30 , 2020

Напомним, губернатор о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, сообщил в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.