Иван Белозерцев посетил Лунинский район

30 января губернатор Пензенской области находится с рабочим визитом в Лунинском районе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

В частности, глава региона сообщил, что посетил офис врача общей практики в селе Большой Вьяс.

«На базе амбулатории функционирует подстанция скорой медпомощи. Обслуживает девять населенных пунктов (с. Дарьевка, с. София, п. Б. Ключ, п. Ягодный, п. Заря, с. Н. Вьяс, п. Луговой, с. Л.Вьяс)», — рассказал он.

Сегодня рабочий выезд в Лунинский р-н. Посетили офис врача общей практики в с. Б.Вьяс. Стоимость-9,5 млн руб. На базе амбулатории функционирует подстанция скорой медпомощи. Обслуживает 9 нас. пунктов (с.Дарьевка, с. София, п. Б.Ключ, п. Ягодный, п. Заря, с. Н.Вьяс, п. Луговой, с. Л.Вьяс) pic.twitter.com/ujaXfgKdXi — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) January 30 , 2020

Также Иван Белозерцев побывал на местном предприятии по производству паркетной дощечки.