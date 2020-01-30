Иван Белозерцев посетил Лунинский район

В частности, глава региона сообщил, что посетил офис врача общей практики в селе Большой Вьяс.
«На базе амбулатории функционирует подстанция скорой медпомощи. Обслуживает девять населенных пунктов (с. Дарьевка, с. София, п. Б. Ключ, п. Ягодный, п. Заря, с. Н. Вьяс, п. Луговой, с. Л.Вьяс)», — рассказал он.
Сегодня рабочий выезд в Лунинский р-н. Посетили офис врача общей практики в с. Б.Вьяс. Стоимость-9,5 млн руб. На базе амбулатории функционирует подстанция скорой медпомощи. Обслуживает 9 нас. пунктов (с.Дарьевка, с. София, п. Б.Ключ, п. Ягодный, п. Заря, с. Н.Вьяс, п. Луговой, с. Л.Вьяс) pic.twitter.com/ujaXfgKdXi— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) January 30, 2020
Также Иван Белозерцев побывал на местном предприятии по производству паркетной дощечки.
В с.Б.Вьяс посетили предприятие «Агрорайт», основным видом деятельности является – производство паркетной дощечки. Сумма инвестиций-50 млн.руб. В планах инвестировать ещё 50 млн.руб., чтобы создать дополнительно 50 рабочих мест, увеличить производ.мощности, закупить оборудование. pic.twitter.com/bmVr7wWV3Z— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) January 30, 2020