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Иван Белозерцев посетил Лунинский район

30 января в 14:37 78 просмотров

30 января губернатор Пензенской области находится с рабочим визитом в Лунинском районе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

В частности, глава региона сообщил, что посетил офис врача общей практики в селе Большой Вьяс.

«На базе амбулатории функционирует подстанция скорой медпомощи. Обслуживает девять населенных пунктов (с. Дарьевка, с. София, п. Б. Ключ, п. Ягодный, п. Заря, с. Н. Вьяс, п. Луговой, с. Л.Вьяс)», — рассказал он.

Также Иван Белозерцев побывал на местном предприятии по производству паркетной дощечки.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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