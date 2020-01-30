В Пензе пристав «стоял» на должнике, пока тот прятался

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, по месту регистрации мужчины приставы встречали только его мать. Женщина говорила, что давно не видела сына и внуков. Но место нахождения должника удалось установить.

Когда судебные приставы пришли по адресу, то увидели через окно сидячих троих мужчин, смотрящих телевизор. К ним постучались, в ответ на это копания подперла незапертую дверь своими телами. Нашел другой вход — с другой стороны жилища.

В помещении приставы увидели только двух человек, третий куда-то пропал.

«Но судебного пристава смутила слегка неровно закрытая крышка подпола, на которой он стоял. Приподняв ее и осветив пространство фонарем, все увидели свернувшегося калачиком алиментщика», — сообщили в пресс-службе.

Мужчину доставили в отдел. По решению суда, его обязали отработать 40 часов.