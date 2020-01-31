Почему SECON'2020 станет уникальным IT-событием? Интервью

Все меньше времени остается до главного IT-события Пензенской области и одного из важнейших в ПФО - ежегодной конференции разработчиков программного обеспечения SECON. Ее ждут не только айтишники и те, кто собирается ими стать: за 12 лет она полюбилась всем, кому нравится размышлять о будущем человечества и громких научных открытиях. SECON-2020 по целому ряду причин обещает стать уникальным. Подробности предстоящей конференции выяснило ИА «Пенза-Пресс».

Творческая работа над содержанием и форматом конференции кипит уже несколько месяцев, и полностью картина прояснится лишь за несколько недель до SECON (6+), который в этом году пройдет 15 и 16 мая. Тем не менее, уже есть частичное понимание того, какими будут ключевые темы, чем организаторы будут удивлять и радовать участников конференции, чтобы в следующем году на нее обязательно захотелось вернуться. О главных изменениях в тематике и других приятных новшествах SECON'2020 заместителю главного редактора ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказала исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения Евгения Сотина.

— Евгения, пожалуй, главное отличие SECON'2020 от всех предыдущих — в том, что ассоциация впервые получила президентский грант на его организацию. Как повлияет на формат и тематику конференции федеральное финансирование?

— Заявляя проект на конкурс президентских грантов, естественно, я закладывала практически всю смету, которая обычно уходит на конференцию. Это около 3 млн рублей. Сейчас получается, что нам дают президентский грант на проведение и, плюс, мы никуда не убираем работу со спонсорами, будем так же их привлекать. Потому что IT-компании, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы принять участие в данной конференции, привести своих сотрудников, найти новых.

Естественно, все это повышает качество проведения конференции. Это значит, что мы можем позволить себе больше. Например, привезти спикера не только из Европы, но и из более отдаленных континентов и государств. Кроме того, мы можем заложить бОльшие средства на трансфер участников из соседних городов.

Также участники в отзывах ранее нам часто писали, что было бы хорошо, если бы на SECON еще и кормили вкусно, было больше кофе: ведь, как известно, айтишники очень много пьют его и любят. К сожалению, из-за ограниченного бюджета организаторам все время приходилось выбирать: или сделать суперклассное, зрелищное шоу, которое запомнится, или, например, бесплатный кейтеринг для участников. В прошлом году кейтеринга не было, перекус можно было приобрести только в буфете. В этом году он будет, и это будет бесплатно, потому что бюджет у нас есть.

— Вы упомянули о большем объеме средств, закладываемых на трансфер. Речь — о трансфере для спикеров, он станет бесплатным?

— Мы работаем на развитие имени региона, чтобы люди узнали, что здесь много IT-компаний, что они развиваются и здесь можно эффективно развиваться в профессии. Поэтому из года в год мы приглашаем участников из других городов ПФО. Но раньше сюда могли приехать только те, кто мог себе это позволить. Хотелось бы, чтобы гостей из других субъектов у нас было больше, поэтому мы заложили бюджет на бесплатный трансфер из соседних городов.

— Если говорить о спикерах и участниках, которые не являются нашими соседями, — география конференции будет расширяться?

— Программу мы будем вывешивать в середине апреля, поэтому сейчас говорить с уверенностью о тех или иных спикерах преждевременно. Но я могу сказать, из каких городов к нам всегда приезжают. Например, в прошлом году у нас был Иван Ямщиков из Лейпцига, он рассказывал про искусственный интеллект. Мы надеемся, что он приедет и в этом году, потому что есть темы, которые он еще не рассказал нашему сообществу. Он — евангелист этой технологии, поэтому, скорее всего, будет что-то смежное с ней. Конечно, мы будем смотреть, чтобы эта тема была новой для наших участников. Из года в год к нам приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, самое большое количество спикеров — из этих городов. Насчет международных спикеров — пока не могу сказать, потому что обычно это очень занятые люди. Мы, конечно, будем стараться увеличивать количество стран в географии нашей конференции.

— Для того, чтобы заявиться на конкурс Фонда президентских грантов, вам пришлось немного изменить формат SECON, добавить новые направления, сделать на них акцент. Что это за направления?

— Согласно заявке на конкурс грантов, у нас в этом году обязательно, кроме постоянных, профессионально направленных тем (фронтенд-разработка, бэкенд-разработка, базы данных, контроль качества и т. д. ), будут еще такие, как подготовка и переподготовка кадров, образование, инфраструктура образовательных ресурсов: где можно в Пензе обучиться IT-направлениям, где найти полезные и эффективные материалы в онлайн-среде.

Также мы свяжем нашу конференцию и социальную часть нашей заявки. В бюджете мы закладываем льготные и даже бесплатные для некоторых категорий участников билеты. Это преподаватели школ, вузов, студенты, школьники. У нас всегда бесплатные билеты для школьников, для студентов существовали промо-коды на скидки. В этом году мы сможем себе позволить больше бесплатных квот для студентов, то есть будем целенаправленно в университеты присылать письма, в которых укажем, что на каждую группу по профильным специальностям выдаем такое-то количество бесплатных билетов. Какое конкретно количество билетов мы выделяем, тоже прояснится позже.

— А если спрос превысит предложение и желающих принять участие в конференции будет больше, чем квот? Для студентов будут также предусмотрены льготы?

— Да, у нас сохранятся для студентов билеты со скидкой. Поэтому те, кто не попадет в квоты, могут рассчитывать на льготы. Кроме того, у нас есть идея, что надо работать не только со школьниками, студентами и конкретной аудиторией, но и с родителями. Поэтому, возможно, мы с министерством образования найдем тех, кто заинтересован в том, чтобы его ребенок развивался в IT-сфере, и им тоже сможем сделать проходки на конференцию. Это будет решаться в индивидуальном порядке. Также, если нет средств купить билет, но есть огромное желание попасть на SECON, то можно написать нам на почту org@secon.ru, описать свою историю. Мы обязательно откликнемся и что-нибудь придумаем.

— Уже определена ключевая тема SECON'2020?

— Да, будет задано направление для общения в главном зале, где у нас выступают самые ожидаемые нашей аудиторией спикеры. Мы думали, как выделить тему, и все свелось к двум альтернативным терминам из других сфер, которые показывают статус нашего общества на сегодня.

Первая тема берется из истории искусства. Есть такое направление, как кич [явление массовой культуры, синоним псевдоискусства]. Если его рассматривать с точки зрения IT-сферы, то сейчас существует некий «кич технологий». У каждого сейчас есть смартфоны, телефоны с кучей возможностей, но мы не пользуемся ими. Используем фотосъемку, мессенджеры и и все. Тем не менее, телефон сейчас выступает таким инструментом воплощения многих идей настоящего и будущего. Это использование дополненной реальности и прочее. Недавно я, например, прочитала новость о том, что в поисковике Google, когда ты вводишь название какого-то животного, ты можешь вместе с информацией о нем получить и его в дополненной реальности. То есть можно навести камеру телефона на какое-то место в своей квартире, у тебя там возникнет тигр, ты сможешь со всех сторон его посмотреть, он будет двигаться и даже общаться с тобой. Это наша современность. Но кто об этом знает?

Есть некий тренд на технологии, но наше общество еще не готово к использованию их всех. Даже тех, которые уже существуют. Есть еще из нашей мировой истории пример: существует явление, которое называется «карго-культ». В Малайзии, когда шли войны, белые люди помогали местному населению, аборигенам, которые не знали, почему у них война и что вообще происходит. Белые люди сбрасывали им на вертолетах ящики с провизией. И местные племена начали поклоняться этим ящикам. Они стали верить в то, что это какие-то боги помогают им. Когда военные действия закончились и помощь прекратилась, аборигены начали сами сооружать тотемы, изображавшие эти ящики, и им поклоняться.

Как это можно на IT перенести? Нашей общественностью подчас некоторые технологии воспринимаются как некая магия. А цель конференции — донести до людей, что это не волшебство, это куча часов работы, в том числе — обучение, когда сидишь и корпишь над кодом. Это очень сложно, и это не просто просиживание в кресле, как некоторые считают. Скорее всего, новое поколение родителей уже по-другому к этому относится, но я знаю точно, что мои родители, бабушки и дедушки считали, что времяпровождение за компьютером — бесцельно. Но VR и дополненную реальность сейчас делают программисты, которые все свое детство и юношество провели, играя в компьютерных игры, сражаясь с непониманием родителей.

Мы хотим показать нашей общественности, региональной власти, что необходимо вкладываться в человеческий ресурс. Многие сейчас кричат о том, как важно растить кадры для цифровой экономики. Но при этом важно понимать, что развитие как раз в профессиональном плане, наличие инфраструктуры в городе, области, различных проектов, где человек может себя проявить, — это самое главное.

Также прозвучат доклады компаний, которые имеют огромный опыт в подготовке, выращивании кадров под себя, во взаимодействии с образовательными учреждениями.

— Дни конференции и в этом году будут как-то отличаться: к примеру, первый — для более широкой аудитории, второй — более узкоспециальный?

— Мы решили их назвать так: первый день — «setup» (темы: IT-образование и кадры, как будут развиваться технологии, биотех, космические технологии). Это то, о чем люди в IT-среде просто говорят в каких-то кулуарах, в чатах. Все любят думать о том, что будет завтра. Раньше я говорила о том, что первый день мы хотим сделать научно-популярным, профориентационным, а здесь немного фокус меняется. Это будет касаться всех людей, которые уже в it работают и которым интересно в целом, в каком направлении движется мир.

А второй день, «main» (основной), будет посвящен разработке. Это доклады углубленного уровня по каждому направлению. Мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, управление проектами, геймдев, контроль качества и прочие.

— Будут в программе какие-то принципиально новые темы?

— Да, у нас есть две новые темы. Например, раньше у нас были серверное программирование и java-программирование отдельно. В этом году мы хотим обобщить эти темы и назвать это бэкенд-разработкой. Еще у нас никогда раньше не было темы про то, как программировать «железо». Это низкоуровневое программирование. В 2018-м у нас звучала тема IoT (интернет вещей). А теперь секция будет для тех людей, кто уже занимается разработкой ПО для оборудования.

— Какими активностями планируете радовать участников конференции?

— 2020-й будет третьим годом, когда мы организуем квест по выставочной зоне компаний. Все участники, если захотят выиграть призы от наших спонсоров, должны будут пройтись по этой зоне, собрать фишечки и выиграть приз. Будет обязательно конкурс художников, мы его третий год тоже делаем. Имеются в виду те художники, которые занимаются графическим дизайном. Мы будем выставлять компьютерные планшеты, на которых ребята будут рисовать на заданную тематику, потом подведем итоги на закрытии.

Будет обязательно зона нетворкинга, как в прошлом году. Будет 10 столов, на сайте конференции в своем личном кабинете каждый участник может выбрать спикера, с которым ему интересно встретиться, забронировать стол и время. Уведомление придет спикеру на почту, и он ответит.

У нас также будет формат speeddating: в короткие сроки компании смогут провести интервьюирование потенциальных сотрудников. В свою очередь, студентам можно будет попробовать свои силы в собеседовании, посмотреть, как это вообще происходит.

— Что вызовет «вау-эффект» у участников конференции в этом году? Будет ли какая-нибудь особая «фишка», которая зацепит?

— Мы являемся провинциальной конференцией, «за МКАДом», как нас называют. Поэтому нам очень хочется удивлять не только наших участников, но и спикеров, чтобы они нас помнили и хотели почаще приезжать. Для нас уже второй год этой изюминкой является светопроекционное шоу, вводящее людей в тему конференции. В этом году мы хотим сделать его более «человечным” - то есть увеличить количество людей в открытии, потому что общая направленность конференции — развитие человеческого капитала в эпоху цифровизации. Будем стараться, работать над этой идеей, и я думаю, что где-то в марте уже точно будем говорить, что будет на открытии. Конечно, надеемся на то, что сможем реализовать больше технических идей, чтобы добиться «вау-эффекта».