Жителя Каменки с психическим расстройством поселили в комнату с общей кухней

Мужчина из города Каменки Пензенской области обратился в прокуратуру за помощью.

Установлено, что мужчина стоит на учете врача-нарколога с диагнозом, который включен в перечень тяжелых форм хронических заболеваний. При нем невозможно, чтобы он жил в одной квартире еще с кем-то.

Согласно постановлению каменской администрации, в июне 2017 года мужчину признали малоимущим и поставили на учет как нуждающегося в жилом помещении. В октябре того же года комнату на общей кухне по договору социального найма выделили.

«Размер площади (12,9 кв. м.) предоставленного ему жилого помещения не соответствует установленным законодательством нормативам, помещение не является отдельным», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы мужчине выделили во внеочередном порядке отдельное благоустроенное помещение. Просьбу удовлетворили.