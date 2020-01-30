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Курс доллара вырос до 63 рублей

30 января в 15:52 114 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 31 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 62,3934 руб. до 63,0359 руб., курс евро — с 68,6764 руб. до 69,4151 руб.

Золото будет стоить 3 202,92 рублей за грамм, серебро — 35,41, платина — 1 967,88, палладий — 4 600,49.


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