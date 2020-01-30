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Белозерцев поручил поставить новое оборудование стоматолога в амбулатории Большого Вьяса

30 января в 16:15 70 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел амбулаторию в Большом Вьясе в ходе рабочей поездки в Лунинский район 30 января.

В амбулатории оказывают первичную медико-санитарную помощь населению. Это одноэтажное здание площадью около 230 кв. м построено в 2019 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2022 года» госпрограммы региона «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2020 годы».

Здесь трудятся восемь человек. В смену они могут принять до 50 пациентов. В амбулатории обслуживаются жители девяти близлежащих населенных пунктов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Осматривая кабинеты, губернатор обратил внимание на то, что стоматологу нужно более современное оборудование, Иван Белозерцев поручил министру здравоохранения Пензенской области Александру Никишину решить этот вопрос.

«Стоматолог — с опытом работы, пациенты его хвалят, материалы использует в работе современные, качественные, соответствующие стандартам, а стоматологическую установку перевезли из здания старой амбулатории, которая служит уже более десяти лет. Новой амбулатории нужна новая аппаратура», — отметил Иван Белозерцев.

Он также распорядился оборудовать лечебное учреждение дентальным аппаратом, чтобы сельчанам, которым необходимо сделать рентген-снимок зуба, не нужно было ехать за получением этой услуги в районный центр.

«Стоматологическая помощь у жителей Большого Вьяса очень востребована, населенный пункт — большой, мы обязательно найдем решение и закупим самое современное оборудование», — отметил губернатор.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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