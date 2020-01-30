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Путин поручил проработать вопросы об усилении ответственности за оскорбления

30 января в 16:25 32 просмотра

Президент страны Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации. Срок — 1 июля 2020 года», — цитирует ТАСС слова президента.

Кроме того, Генпрокуратуре страны вместе с Роскомнадзором и Верховным Судом РФ необходимо будет провести анализ правоприменительной и судебной практики по некоторым делам. Отмечено, что речь идет о распространении в Сети информации, которая порочит честь и достоинство человека.

Ранее Владимир Путин говорил, что, «если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный, еще хамит, людей оскорбляет, ему там не место». Он подчеркнул, что нужно отрегулировать это в нормативной базе.


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