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В Пензенской области завершается прием заявок на сдачу госэкзаменов

30 января в 16:49 178 просмотров

В Пензенской области завершается прием заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации для выпускников.

Заявление необходимо подать до 1 февраля, пояснили в пресс-центре облправительства.

Отмечается, что выпускникам 2020 года необходимо подать заявку в школе, в которой они учатся, а тем, кто закончил учиться ранее, необходимо подать заявление в областной центр обработки информации Института регионального развития.

«Заявления подаются участниками ГИА и ЕГЭ лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями, а также уполномоченными лицами», — добавили в пресс-центре.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.


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