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Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым

31 января в 05:27 64 просмотра

В ИА «Пенза-Пресс» 5 февраля состоится онлайн-брифинг (0+) с министром экономики региона Сергеем Капраловым.

Министр с 14:00 до 15:00 будет отвечать на вопросы пензенцев, касающихся мер поддержки бизнеса, которые в своем инвестпослании озвучил губернатор Иван Белозерцев.

Речь пойдет об информационной поддержке бизнеса, сопровождении и развитии экспорта в регионе, программах, которые помогут реализоваться начинающим предпринимателям. Также Сергей Капралов расскажет о льготном кредитовании предпринимателей.

Вопросы принимаются как заранее, так и во время брифинга. Их можно разместить в комментариях ниже или прислать на электрону почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».


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