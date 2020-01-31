Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым

Министр с 14:00 до 15:00 будет отвечать на вопросы пензенцев, касающихся мер поддержки бизнеса, которые в своем инвестпослании озвучил губернатор Иван Белозерцев.

Речь пойдет об информационной поддержке бизнеса, сопровождении и развитии экспорта в регионе, программах, которые помогут реализоваться начинающим предпринимателям. Также Сергей Капралов расскажет о льготном кредитовании предпринимателей.

Вопросы принимаются как заранее, так и во время брифинга. Их можно разместить в комментариях ниже или прислать на электрону почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».