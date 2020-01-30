Губернатор поручил помочь древообрабатывающему предприятию в Большом Вьясе

30 января в рамках рабочей поездки в Лунинский район Пензенской области губернатор Иван Белозерцев посетил предприятие по производству паркетной дощечки.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, предприятие появилось в селе три года назад. На нем обрабатывают древесину, производят деревянные плиты и панели.

Директор малого предприятия Татьяна Левина пояснила, что на сегодняшний день создано 15 рабочих мест, в ближайшее время запланировано расширение производства, это позволит открыть еще 35 вакансий.

Иван Белозерцев уточнил, какого рода поддержка требуется предприятию. Губернатор поручил министерству экономики региона оказать содействие деревообрабатывающему предприятию, в том числе — в части налаживания сбыта.