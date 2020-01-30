Tele2 расширила зону покрытия 4G в Пензенской области

Tele2 подводит итоги технического развития сети в Пензенской области в 2019 году. Компания продолжает курс на модернизацию оборудования и расширение зоны покрытия LTE в регионе. Сегодня мобильный интернет четвертого поколения доступен более 93% жителей области.

В 2019 году Tele2 продолжила улучшать качество связи и расширять покрытие в регионе. Сегодня услуги современной голосовой связи доступны 98% жителей Пензенской области, а высокоскоростным мобильным интернетом 4G может пользоваться более 93% населения.

Техническая служба Tele2 провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Пензенской области. Более 30% базовых станций модернизировано для увеличения скорости интернета и емкости сети в местах с высокой концентрацией абонентов. С учетом предполагаемых сезонных нагрузок сетевая инфраструктура была оптимизирована в популярных местах отдыха, чтобы сделать общение еще более комфортным. В частности, улучшена емкость сети в жилом микрорайоне «Спутник», Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», на территории Пензенского государственного университета.

Tele2 продолжает активно развивать сеть четвертого поколения в крупных городах региона — Кузнецке, Заречном, Каменке, — а также во всех районных центрах. За 2019 год в зону покрытия высокоскоростного мобильного интернета от Tele2 вошли еще 57 населенных пунктов Пензенской области.

Развитие сетевой инфраструктуры в регионе привело к увеличению потребления мобильного интернета. Так, за прошедший год объем скачанного трафика в сети Tele2 вырос более чем в 3 раза.

«Минувший год стал для нас периодом масштабной модернизации оборудования и расширения инфраструктуры. Мы существенно увеличили покрытие сети 4G в районных центрах области, а также в популярных местах отдыха пензенцев. Благодаря проведенным работам сеть успешно справляется с возросшей нагрузкой, и наши абоненты могут пользоваться услугами связи в самом высоком качестве. В 2020 году Tele2 продолжит развитие сети с учетом роста абонентской базы и объемов потребляемого трафика», — рассказал технический директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Александр Атякшев.