Губернатор обсудил с пензенскими застройщиками программу капремонта домов (видео)

В Пензенской области должно увеличиться число подрядных организаций, которые будут заниматься капитальным ремонтом многоквартирных домов. По количеству объектов, вошедших в программу, 2020 год станет рекордным. Вопросы ее реализации губернатор Иван Белозерцев обсудил в том числе с руководителями строительных компаний.

О том, что при капитальном ремонте кровли дома № 22 по улице Ударной рабочие нарушили технологию производства, жильцы впервые заявили еще в мае 2019-го. Возмущения не утихали вплоть до декабря, пока дом стоял без крыши. Квартиры на верхних этажах не раз заливало дождем. От постоянной сырости в комнатах завелась плесень и даже кое-где обрушились потолки.

Недобросовестного подрядчика в итоге сменили, однако претензии к срокам и качеству работ в 2019 году были еще на нескольких объектах. Фонду капремонта пришлось расторгнуть девять договоров, из которых шесть были связаны именно с заменой кровли.

«Если подрядная организация — недобросовестная, то со временем появляются замечания и недочеты», — отметил глава региона.

Жалоб от жителей, по мнению губернатора, быть не должно. Для этого надо тщательнее подбирать рабочих. К слову, вопрос качества — не единственный. В регионе не хватает специализированных организаций. При этом в 2020-м необходимо отремонтировать 280 крыш. Это примерно столько, сколько было восстановлено за три последних года, а инженерные системы требуют замены в 211 многоэтажках — столько было отремонтировано за пять лет, то есть за весь период реализации программы.

«В реестр включено 65 подрядных организаций, в Пензенской области зарегистрировано 37, в электронных аукционах участвуют 21. Даже если на них разделить 400 объектов — это огромный объем работы», — рассказала директор регионального фонда капремонта многоквартирных домов по Пензенской области Наталья Моисеева.

Иван Белозерцев призвал помочь в реализации программы местных застройщиков. Работы хватит всем — до 2042 года привести в порядок нужно свыше 5000 домов.

«Говорите, что не хватает денег, а там небольшая прибыль и люди будут заняты», — сказал губернатор.

Специализированные организации пройдут отбор в два этапа. На предварительном формируется реестр квалифицированных подрядчиков, только после этого они проходят электронные аукционы. В 2020 году на капремонт многоквартирных домов направят свыше миллиарда рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.