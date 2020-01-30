Пензенские заключенные подготовят к 9 Мая ролик о подвигах героев-предков (видео)

В Год памяти и славы к празднованию 75-й годовщины Победы присоединятся и пензенские заключенные. В областном управлении федеральной службы исполнения наказаний для них решили организовать патриотическую акцию «Живая Победа». Она стартовала во всех исправительных учреждениях региона. Осужденным колонии № 5 предложили узнать сведения о судьбе их родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Алексея Посадского назвали в честь фронтовика деда. О нем еще к 70-летию Победы внук написал статью, которую теперь частенько перечитывает. Почти четыре года назад мужчина оказался в заключении. Не так давно его перевели в колонию-поселение. Алексей вспоминает, как в детстве истории, рассказанные дедом, не всегда были понятны, поднимать архивы пришлось уже в сознательном возрасте. Сейчас осужденный знает многие подробности военных спецопераций, в которых участвовал дед.

«В одном из боев его ранили прикладом, когда они переправляли через реку бронетранспортер. Тогда он и его сослуживцы доставили в часть двух немцев. За это дедушка получил медаль «За отвагу», — рассказал Алексей Посадский.

Наградные листы и медали были утеряны. Шансов узнать о них в местах лишения свободы у Алексея не было, пока во всех исправительных учреждениях региона не стартовала патриотическая акция «Живая Победа».

«Осужденный, желающий принять в ней участие, должен обратиться в воспитательный отдел к начальнику отряда и дать данные своих родственников. Используя федеральные интернет-ресурсы, мы скачиваем эту информацию, распечатываем и передаем осужденному», — сказал заместитель начальника исправительной колонии № 5 УФСИН России по Пензенской области Павел Комков.

Заключенным предлагают создать видеоролики о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Транслировать их собираются по местному кабельному телевидению. Любительские информационные студии оборудованы в каждом исправительном учреждении. В колонии № 5 монтажом и озвучкой займется Павел Клюшин. Он готовит видеоматериал и про своих родственников.

«Прадед был в партизанах. Бабушкину семью несколько раз выводили на расстрел, но их спасла учительница немка, а вот ближайших родственников, девять человек по фамилии Петраковы, всех расстреляли. Я все детство провел с бабушкой, и она мне много интересных вещей поведала», — рассказала он.

Лучших авторов роликов определят в канун 9 Мая. Сама же патриотическая акция призвана напомнить заключенным о подвигах их дедов и прадедов, а заодно — подвигнуть их стать достойными потомками своих героических предков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.