Губернатор расскажет на «Экспрессе» об итогах реализации нацпроектов за год (видео)

Строительство спортивных объектов, медучреждений, детских садов и школ. В 2019 году на реализацию национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, в Пензенскую область было направлено около 11 миллиардов рублей. В 2020-м эта цифра увеличится еще на два миллиарда.

В эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс» губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, что удалось сделать в первый год реализации нацпроектов. Глава региона выразил уверенность, что жители уже почувствовали изменения к лучшему, в том числе — в сфере материнства и детства.

«Нам удалось выполнить поручение президента и за 2019 год создать 1307 мест в детсадах и яслях. Я уверен, что у родителей прекрасное настроение, теперь у них есть возможность устроиться на работу, решать какие-то другие задачи», — отметил губернатор.

Об итогах 2019-го и планах на 2020 год Иван Белозерцев расскажет 4 февраля в эфире телеканала «Экспресс» в 18:35 (16+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.