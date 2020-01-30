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Пензенские машинисты перечислят зарплату за рейс в фонд ветеранов (видео)

30 января в 21:28 114 просмотров

Пензенские железнодорожники инициировали акцию, к которой может присоединиться любая поездная бригада Куйбышевской магистрали. Ее суть — в том, что машинист и его помощник обязуются заработанные за рейс деньги перечислить в фонд ветеранов.

На Куйбышевской магистрали пока только один локомотив украсили символикой грядущего юбилея Великой Победы. Его состав следует по маршруту «Пенза-Нижневартовск».

«Акция заключается в том, что машинисты перечислят свою заработную плату в фонд ветеранов и пенсионеров Куйбышевской магистрали. Сейчас у нас только один ветеран, конечно, ему будет оказано должное внимание, остальные средства пойдут в помощь пенсионерам нашего предприятия», — пояснил начальник эксплуатационного локомотивного депо «Пенза» Андрей Овчинников.

Впервые старт такой акции дали пять лет назад, перед 70-й годовщиной разгрома гитлеровской Германии. Машинисты и помощники провели 625 поездов, на счет дорожного совета ветеранов перечислили четыре с половиной миллиона рублей. И вот теперь акцию памяти решили повторить. Первыми идти в рейс вызвались машинист Александр Пархомов и его помощник Александр Харин.

«Как-то об этом зашел разговор, все поддержали, потому что это хорошее дело», — рассказал Александр Пархомов.

Для него этот год отмечен двумя юбилеями — годовщина Победы и 30 лет работы машинистом. Но первую дату он считает самой важной. Два деда Пархомова работали в той же профессии, водили поезда к фронту.

«Посвящаю этот рейс всем, кто когда-то отдал свои жизни за нас, наше будущее», — сказал он.

Это не единственная акция пензенских железнодорожников в преддверии 9 Мая. В планах — сформировать ретропоезд Победы, который поведет единственный на Куйбышевской ветке паровоз. Маршрут движения — «Саранск-Пенза-Самара», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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